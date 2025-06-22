Meteoroloji'den Sıcaklık Uyarısı! O Güne Dikkat: Termometreler Rekor Kıracak

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Yurt genelinde sıcaklıklar önümüzdeki salı gününden itibaren hızla artmaya başlayacak. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacak. Ankara, İstanbul, İzmir ve Güneydoğu Anadolu gibi illerde termometreler kavurucu sıcakları gösterecek. Uzmanlar, öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınılması ve güneşin zararlı etkilerine karşı önlem alınması konusunda vatandaşları uyardı.

SALI GÜNÜNE DİKKAT

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi. Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışlı ve serin sistemin etkisini kaybedeceğini bildiren Çelik, sıcaklıkların salı gününden itibaren batıdan başlayarak hızla artacağını belirtti.

44 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

Yarın sadece Doğu Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağış görüleceğini aktaran Çelik, "Salıdan itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacak. Bu sıcaklık artışından özellikle batı ve güney bölgeleri daha çok etkilenecek" dedi. Çelik, sıcaklıkların Ankara'da 34, İstanbul'da 35, İzmir'de 39, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 41-42, Aydın'da 44 dereceye kadar çıkacağını vurguladı.

Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-5 derece üzerine çıkacağını aktaran Çelik, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış beklenmediğini ve açık havanın etkili olacağını söyledi.

VATANDAŞLARA UYARI

Cengiz Çelik, vatandaşları öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyararak, çıkmak zorunda kalanların şapka, güneş gözlüğü ve açık renkli giysiler kullanmaları gerektiğine dikkati çekti.

Kaynak: AA