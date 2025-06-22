Meteoroloji'den Sıcaklık Uyarısı! O Güne Dikkat: Termometreler Rekor Kıracak
Meteoroloji, salı gününden itibaren sıcaklıkların hızla artacağını duyurdu. Mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkması beklenirken, özellikle batı ve güney illerinde kavurucu sıcaklıklar etkili olacak. Sıcaklıklar, Ankara'da 34, İstanbul'da 35, İzmir'de 39, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 41-42, Aydın'da 44 dereceye kadar yükselecek. Uzmanlar, güneş çarpmasına karşı vatandaşları uyardı.
Yurt genelinde sıcaklıklar önümüzdeki salı gününden itibaren hızla artmaya başlayacak. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacak. Ankara, İstanbul, İzmir ve Güneydoğu Anadolu gibi illerde termometreler kavurucu sıcakları gösterecek. Uzmanlar, öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınılması ve güneşin zararlı etkilerine karşı önlem alınması konusunda vatandaşları uyardı.
SALI GÜNÜNE DİKKAT
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi. Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışlı ve serin sistemin etkisini kaybedeceğini bildiren Çelik, sıcaklıkların salı gününden itibaren batıdan başlayarak hızla artacağını belirtti.
44 DERECEYE KADAR ÇIKACAK
Yarın sadece Doğu Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağış görüleceğini aktaran Çelik, "Salıdan itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacak. Bu sıcaklık artışından özellikle batı ve güney bölgeleri daha çok etkilenecek" dedi. Çelik, sıcaklıkların Ankara'da 34, İstanbul'da 35, İzmir'de 39, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 41-42, Aydın'da 44 dereceye kadar çıkacağını vurguladı.
Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-5 derece üzerine çıkacağını aktaran Çelik, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış beklenmediğini ve açık havanın etkili olacağını söyledi.
VATANDAŞLARA UYARI
Cengiz Çelik, vatandaşları öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyararak, çıkmak zorunda kalanların şapka, güneş gözlüğü ve açık renkli giysiler kullanmaları gerektiğine dikkati çekti.
Kaynak: AA