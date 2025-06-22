Meteoroloji'den Sıcaklık Uyarısı! O Güne Dikkat: Termometreler Rekor Kıracak

Meteoroloji, salı gününden itibaren sıcaklıkların hızla artacağını duyurdu. Mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkması beklenirken, özellikle batı ve güney illerinde kavurucu sıcaklıklar etkili olacak. Sıcaklıklar, Ankara'da 34, İstanbul'da 35, İzmir'de 39, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 41-42, Aydın'da 44 dereceye kadar yükselecek. Uzmanlar, güneş çarpmasına karşı vatandaşları uyardı.

Son Güncelleme:
Meteoroloji'den Sıcaklık Uyarısı! O Güne Dikkat: Termometreler Rekor Kıracak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yurt genelinde sıcaklıklar önümüzdeki salı gününden itibaren hızla artmaya başlayacak. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacak. Ankara, İstanbul, İzmir ve Güneydoğu Anadolu gibi illerde termometreler kavurucu sıcakları gösterecek. Uzmanlar, öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınılması ve güneşin zararlı etkilerine karşı önlem alınması konusunda vatandaşları uyardı.

SALI GÜNÜNE DİKKAT

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi. Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışlı ve serin sistemin etkisini kaybedeceğini bildiren Çelik, sıcaklıkların salı gününden itibaren batıdan başlayarak hızla artacağını belirtti.

44 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

Yarın sadece Doğu Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağış görüleceğini aktaran Çelik, "Salıdan itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacak. Bu sıcaklık artışından özellikle batı ve güney bölgeleri daha çok etkilenecek" dedi. Çelik, sıcaklıkların Ankara'da 34, İstanbul'da 35, İzmir'de 39, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 41-42, Aydın'da 44 dereceye kadar çıkacağını vurguladı.

Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-5 derece üzerine çıkacağını aktaran Çelik, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış beklenmediğini ve açık havanın etkili olacağını söyledi.

VATANDAŞLARA UYARI

Cengiz Çelik, vatandaşları öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyararak, çıkmak zorunda kalanların şapka, güneş gözlüğü ve açık renkli giysiler kullanmaları gerektiğine dikkati çekti.

Kaynak: AA

Etiketler
Meteoroloji Sıcaklık
Son Güncelleme:
Kene Kabusu Devam Ediyor: Bir Günde İki Can Aldı Kabus Devam Ediyor! Bir Günde İki Kene Ölümü
YSK Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Erişime Açıldı YSK Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Erişime Açıldı
Türk Hava Kuvvetleri’nin Envanterinde Hangi Savaş Uçakları Var? Türk Hava Kuvvetleri’nin Envanterinde Hangi Savaş Uçakları Var?
Tansiyonu Düzenliyor, Vücuda Reset Atıyor: İşte Mucizevi 9 Besin Listesi Tansiyonu Düzenliyor, Vücuda Reset Atıyor: İşte Mucizevi 9 Besin Listesi
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş Net Tarih Verdi! Rekor Olacak İslam Memiş Net Tarih Verdi! Rekor Olacak
250 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Tablosu Ortaya Çıktı 250 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Tablosu Ortaya Çıktı
Kademeli Emeklilikte Geri Sayım: Bu Tarihler Arasında Sigortalı Olanlar İçin Yeni Düzenleme Gündemde Kademeli Emeklilikte Geri Sayım: Bu Tarihler Arasında Sigortalı Olanlar İçin Yeni Düzenleme
Patron Önce Zam Yaptı Sonra İşten Çıkardı! Dev Fabrikada Büyük Kriz Dev Fabrikada Büyük Kriz! Patron Önce Zam Yaptı Sonra...
Silifke'de Hasat Başladı! Kilosu 7 Bin 600 Lira Birden Düştü, Tüm Dünya Kapış Kapış Alıyor Silifke'de Hasat Başladı! Kilosu 7 Bin 600 Lira Birden Düştü, Tüm Dünya Kapış Kapış Alıyor