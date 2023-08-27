Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı: Çarşamba gününe dikkat!
Meteoroloji, 27 Ağustos 2023 Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyrederken Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar bekleniyor. Bazı illerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güneybatı ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneybatısı, Güney Ege ve Ege'nin iç kesimlerinin, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 5 günlük tahmine göre ise çarşambadan itibaren kavurucu sıcaklıklar geliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, güneybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin iç kesimleri ile Balıkesir'in güneyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30 - 60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 24°C, 31°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ 20°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA 22°C, 31°C
Az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, Ege'nin güney ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30 - 60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 24°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 25°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 25°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı