Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı: Çarşamba gününe dikkat!

EGE

Parçalı ve az bulutlu, Ege'nin güney ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30 - 60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 19°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 24°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 25°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 25°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı