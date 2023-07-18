Meteoroloji'den 'sıcak hava' uyarısı: Bu illerde yaşayanlar, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 Temmuz hava durumu tahminlerini paylaştı. Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Van ve Hakkari'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Van ve Hakkari’nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 37°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 33°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 31°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 31°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 37°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 41°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 35°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 33°C
Az bulutlu ve açık