Meteoroloji'den sıcak hava dalgası uyarısı: Bu illerde yaşayanlar her saniye terleyecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) sıcak hava dalgası nedeniyle 49 il için yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı. Hava sıcaklığının 35 derece ve üzerine çıkması beklenirken bu illerde yaşayan vatandaşların güneş çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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Meteoroloji'den sıcak hava dalgası uyarısı: Bu illerde yaşayanlar her saniye terleyecek! - Resim: 1

Türkiye’nin neredeyse tamamında güneşli hava etkisini sürdürürken bazı illerde sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre yarın (17 Ağustos Perşembe günü) 49 ilde hava sıcaklığının 35 derece ve üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den sıcak hava dalgası uyarısı: Bu illerde yaşayanlar her saniye terleyecek! - Resim: 2

O SAAT ARALIĞINA DİKKAT

Öte yandan bu illerde yaşayanlar güneş çarpması riskine karşı uyarıldı. Meteoroloji’nin bu konuya ilişkin uyarısında, “Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

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Meteoroloji'den sıcak hava dalgası uyarısı: Bu illerde yaşayanlar her saniye terleyecek! - Resim: 3

İL İL HAVA DURUMU

Manisa: 40

Eskişehir: 39

Kütahya: 39

Uşak: 39

Afyonkarahisar: 38

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Meteoroloji'den sıcak hava dalgası uyarısı: Bu illerde yaşayanlar her saniye terleyecek! - Resim: 4

Denizli: 43

Muğla: 38

Burdur: 41

Isparta: 39

Konya: 38

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