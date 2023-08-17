Meteoroloji'den sıcak hava dalgası uyarısı: Bu illerde yaşayanlar her saniye terleyecek!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) sıcak hava dalgası nedeniyle 49 il için yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı. Hava sıcaklığının 35 derece ve üzerine çıkması beklenirken bu illerde yaşayan vatandaşların güneş çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Türkiye’nin neredeyse tamamında güneşli hava etkisini sürdürürken bazı illerde sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre yarın (17 Ağustos Perşembe günü) 49 ilde hava sıcaklığının 35 derece ve üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
O SAAT ARALIĞINA DİKKAT
Öte yandan bu illerde yaşayanlar güneş çarpması riskine karşı uyarıldı. Meteoroloji’nin bu konuya ilişkin uyarısında, “Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.
İL İL HAVA DURUMU
Manisa: 40
Eskişehir: 39
Kütahya: 39
Uşak: 39
Afyonkarahisar: 38
Denizli: 43
Muğla: 38
Burdur: 41
Isparta: 39
Konya: 38