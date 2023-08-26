Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Manisa'nın batısı, İzmir ve Aydın'ın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30 - 60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 34°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 38°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 38°C

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı