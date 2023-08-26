Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Ağustos hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre Rize, Artvin'in kıyı kesimleri ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il 26 Ağustos Cumartesi hava durumu…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzeydoğusu ile İç Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Manisa'nın batısı, İzmir, Aydın ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Öte yandan rüzgarın Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30 - 60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 37°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 32°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA 32°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Manisa'nın batısı, İzmir ve Aydın'ın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30 - 60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 34°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 38°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 38°C
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı