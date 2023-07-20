Meteoroloji'den sağanak uyarısı: İşte 20 Temmuz hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Temmuz hava durumu tahminlerini paylaştı. Ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde devam ederken sağanak uyarısı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Rize, Kars ve Erzurum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 40°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 32°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 38°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 36°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 33°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 39°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 42°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 41°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 33°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 33°C
Az bulutlu ve açık