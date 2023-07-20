Meteoroloji'den sağanak uyarısı: İşte 20 Temmuz hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Temmuz hava durumu tahminlerini paylaştı. Ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde devam ederken sağanak uyarısı geldi.

Hava Durumu
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Meteoroloji'den sağanak uyarısı: İşte 20 Temmuz hava durumu - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Rize, Kars ve Erzurum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor

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Meteoroloji'den sağanak uyarısı: İşte 20 Temmuz hava durumu - Resim: 2

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


EDİRNE 40°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 38°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 36°C

Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji'den sağanak uyarısı: İşte 20 Temmuz hava durumu - Resim: 3

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 33°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 40°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 39°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 42°C

Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji'den sağanak uyarısı: İşte 20 Temmuz hava durumu - Resim: 4

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 41°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 33°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 33°C

Az bulutlu ve açık

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