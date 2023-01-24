Meteoroloji'den sağanak uyarısı!
Ülke genelinde beklenen kış şartları gecikirken sıcaklıklar ocak ayında mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji'nin yayımladığı 24 Ocak 2023 Salı gününe dair hava durumunda saat belirtilerek sağanak yağış uyarısında bulunuldu. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
MARMARA
Parçalı, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 5°C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 8°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 4°C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KOCAELİ 7°C, 11°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ 7°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 9°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 2°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 7°C, 20°C
Az bulutlu
ANTALYA 11°C, 20°C
Az bulutlu
HATAY 7°C, 16°C
Az bulutlu
MERSİN 10°C, 20°C
Az bulutlu