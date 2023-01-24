Meteoroloji'den sağanak uyarısı!

Ülke genelinde beklenen kış şartları gecikirken sıcaklıklar ocak ayında mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji'nin yayımladığı 24 Ocak 2023 Salı gününe dair hava durumunda saat belirtilerek sağanak yağış uyarısında bulunuldu. İşte il il hava durumu...

Meteoroloji
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Meteoroloji'den sağanak uyarısı! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

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Meteoroloji'den sağanak uyarısı! - Resim: 2

MARMARA

Parçalı, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 5°C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 8°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 4°C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ 7°C, 11°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji'den sağanak uyarısı! - Resim: 3

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ 7°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 9°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 2°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den sağanak uyarısı! - Resim: 4

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 7°C, 20°C
Az bulutlu

ANTALYA 11°C, 20°C
Az bulutlu

HATAY 7°C, 16°C
Az bulutlu

MERSİN 10°C, 20°C
Az bulutlu

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