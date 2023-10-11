Meteoroloji'den saatli uyarı: Çok sayıda kente sağanak bastıracak, hayat duracak!

Meteoroloji'den yapılan son açıklamada İstanbul dahil çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den saatli uyarı: Çok sayıda kente sağanak bastıracak, hayat duracak! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

1 11
Meteoroloji'den saatli uyarı: Çok sayıda kente sağanak bastıracak, hayat duracak! - Resim: 2

Yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde (1800 metre) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Sinop çevreleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneyi, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun batısında pus ve yer yer sis bekleniyor.

2 11
Meteoroloji'den saatli uyarı: Çok sayıda kente sağanak bastıracak, hayat duracak! - Resim: 3

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SAKARYA 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

3 11
Meteoroloji'den saatli uyarı: Çok sayıda kente sağanak bastıracak, hayat duracak! - Resim: 4

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 26°C

Az bulutlu

MUĞLA 27°C

Az bulutlu

4 11
Meteoroloji'den saatli uyarı: Çok sayıda kente sağanak bastıracak, hayat duracak! - Resim: 5

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 29°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MERSİN 31°C

Parçalı ve az bulutlu

5 11
Meteoroloji'den saatli uyarı: Çok sayıda kente sağanak bastıracak, hayat duracak! - Resim: 6

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 19°C

Parçalı ve az bulutlu

6 11
Meteoroloji'den saatli uyarı: Çok sayıda kente sağanak bastıracak, hayat duracak! - Resim: 7

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği, Sinop çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

7 11
Meteoroloji'den saatli uyarı: Çok sayıda kente sağanak bastıracak, hayat duracak! - Resim: 8

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

8 11
Meteoroloji'den saatli uyarı: Çok sayıda kente sağanak bastıracak, hayat duracak! - Resim: 9

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARS 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 23°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

9 11
Meteoroloji'den saatli uyarı: Çok sayıda kente sağanak bastıracak, hayat duracak! - Resim: 10

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 26°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 24°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 28°C

Parçalı bulutlu

10 11
Meteoroloji'den saatli uyarı: Çok sayıda kente sağanak bastıracak, hayat duracak! - Resim: 11
11 11