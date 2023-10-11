Meteoroloji'den saatli uyarı: Çok sayıda kente sağanak bastıracak, hayat duracak!
Meteoroloji'den yapılan son açıklamada İstanbul dahil çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde (1800 metre) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Sinop çevreleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneyi, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun batısında pus ve yer yer sis bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
SAKARYA 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 26°C
Az bulutlu
MUĞLA 27°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 29°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MERSİN 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 19°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği, Sinop çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KASTAMONU 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KARS 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 23°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 26°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 24°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 28°C
Parçalı bulutlu