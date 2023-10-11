Meteoroloji'den saatli uyarı: Çok sayıda kente sağanak bastıracak, hayat duracak!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı