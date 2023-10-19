Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kar ve sağanak geliyor!
Meteorolojiden Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimi için kuvvetli yağış uyarısı geldi. Öte yandan bazı bölgelerin yüksek kesimlerinde yağışların kara dönüşmesi bekleniyor.
Meteorolojiden yapılan açıklamada, Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen sağanağın gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı belirtildi.
Kuvvetli yağışın, perşembe günü sabah saatlerine kadar Ordu ve Giresun'da, öğle saatlerine kadar Trabzon, Artvin, Rize ile Artvin'in kuzey ve kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağının tahmin edildiği kaydedildi.
Akşam saatlerinde Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ardahan’da başlayacak sağanak yağışların; gece saatlerinden yarın öğle saatlerine kadar bölge genelinde yer yer kuvvetli olmasının tahmin edildiği belirtilerek, “Yağışların yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı bekleniyor. Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
İstanbul ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya çevreleri, Samsun, Sinop, Kastamonu, Tokat, Amasya, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin'in kıyı kesimleri, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu, Mersin, Adana, Osmaniye, Tunceli, Muş, Bingöl çevreleri, Hatay’ın batısı ile Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
SICAKLIKLAR DÜŞECEK
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yağışla birlikte tüm Türkiye'de sıcaklıkların 3-4 derece daha düşeceğini söyledi ve bu düşüşün 2 gün süreceğini belirtti.
Şen, cumadan itibaren ise tekrar havaların ısınacağını, mevsim normallerinin üzerine çıkacağını ifade etti.
14 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Adana
Antalya
Burdur
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
Kastamonu
Kocaeli
Kahramanmaraş
Sakarya
Samsun
Sinop
Osmaniye
* Sarı kodlu uyarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.