Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kar ve sağanak geliyor!

Meteorolojiden Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimi için kuvvetli yağış uyarısı geldi. Öte yandan bazı bölgelerin yüksek kesimlerinde yağışların kara dönüşmesi bekleniyor.

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Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kar ve sağanak geliyor! - Resim: 1

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen sağanağın gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı belirtildi.

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Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kar ve sağanak geliyor! - Resim: 2

Kuvvetli yağışın, perşembe günü sabah saatlerine kadar Ordu ve Giresun'da, öğle saatlerine kadar Trabzon, Artvin, Rize ile Artvin'in kuzey ve kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

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Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kar ve sağanak geliyor! - Resim: 3

Akşam saatlerinde Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ardahan’da başlayacak sağanak yağışların; gece saatlerinden yarın öğle saatlerine kadar bölge genelinde yer yer kuvvetli olmasının tahmin edildiği belirtilerek, “Yağışların yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı bekleniyor. Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kar ve sağanak geliyor! - Resim: 4

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

İstanbul ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya çevreleri, Samsun, Sinop, Kastamonu, Tokat, Amasya, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin'in kıyı kesimleri, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu, Mersin, Adana, Osmaniye, Tunceli, Muş, Bingöl çevreleri, Hatay’ın batısı ile Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kar ve sağanak geliyor! - Resim: 5

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yağışla birlikte tüm Türkiye'de sıcaklıkların 3-4 derece daha düşeceğini söyledi ve bu düşüşün 2 gün süreceğini belirtti.

Şen, cumadan itibaren ise tekrar havaların ısınacağını, mevsim normallerinin üzerine çıkacağını ifade etti.

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Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kar ve sağanak geliyor! - Resim: 6

14 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Adana

Antalya

Burdur

Hatay

Isparta

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Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kar ve sağanak geliyor! - Resim: 7

Mersin

İstanbul

Kastamonu

Kocaeli

Kahramanmaraş

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Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kar ve sağanak geliyor! - Resim: 8

Sakarya

Samsun

Sinop

Osmaniye

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Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kar ve sağanak geliyor! - Resim: 9

* Sarı kodlu uyarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kar ve sağanak geliyor! - Resim: 10
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