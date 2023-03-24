Meteoroloji'den o illere kritik uyarı: Sel baskınlarına dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, deprem bölgesindeki illeri sel baskınına karşı uyararak, açıklamalarda bulundu.
Depremden etkilenen tüm illerde, yaralar sarılmaya devam ediyor. Yaşanan sel felaketinin ardından kritik iller için uyarıların ardı arkası kesilmiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden deprem bölgesi için flaş bir açıklama yapıldı.
Açıklamada geçtiğimiz hafta sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa ve Adıyaman ile birlikte 8 ilde şiddetli sağanak yağışın etkili olacağı ifade edildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cuma) deprem bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini artıracak.