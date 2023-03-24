Meteoroloji'den o illere kritik uyarı: Sel baskınlarına dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, deprem bölgesindeki illeri sel baskınına karşı uyararak, açıklamalarda bulundu.

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Meteoroloji'den o illere kritik uyarı: Sel baskınlarına dikkat! - Resim: 1

Depremden etkilenen tüm illerde, yaralar sarılmaya devam ediyor. Yaşanan sel felaketinin ardından kritik iller için uyarıların ardı arkası kesilmiyor.

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Meteoroloji'den o illere kritik uyarı: Sel baskınlarına dikkat! - Resim: 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden deprem bölgesi için flaş bir açıklama yapıldı.

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Meteoroloji'den o illere kritik uyarı: Sel baskınlarına dikkat! - Resim: 3

Açıklamada geçtiğimiz hafta sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa ve Adıyaman ile birlikte 8 ilde şiddetli sağanak yağışın etkili olacağı ifade edildi.

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Meteoroloji'den o illere kritik uyarı: Sel baskınlarına dikkat! - Resim: 4

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cuma) deprem bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini artıracak.

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