Meteoroloji’den milyonlarca vatandaşa kritik uyarı: 43 ilde sıcaklık 35 derecenin üzerine çıkacak

GÜNÜN O SAATLERİNE DİKKAT

Öte yandan Meteoroloji, vatandaşları sıcak hava dalgasına karşı uyardı. Söz konusu uyarıda, “Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.