Meteoroloji’den milyonlarca vatandaşa kritik uyarı: 43 ilde sıcaklık 35 derecenin üzerine çıkacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan değerlendirmelere göre bugün 43 ilde en yüksek hava sıcaklığı 35 derece ve üzerinde seyredecek. Bazı illerde hava sıcaklığının en yüksek 44 dereceye ulaşması bekleniyor.
Türkiye’yi kavuran güneş, bazı illerde etkisini fazlasıyla hissettiriyor. En yüksek sıcaklığın 40 derece üzerine çıktığı iller bulunurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 8 Ağustos Salı gününe ilişkin hava tahminlerini paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre 43 ilde hava sıcaklığının yarın 35 derece ve üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
GÜNÜN O SAATLERİNE DİKKAT
Öte yandan Meteoroloji, vatandaşları sıcak hava dalgasına karşı uyardı. Söz konusu uyarıda, “Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.
YÜKSEK SICAKLIK UYARISI YAPILAN İLLERİN HAVA DURUMU
Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre 43 ilde 8 Ağustos Salı gününde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
İzmir: 35
Manisa: 38
Uşak: 35
Aydın: 38
Muğla: 37
Denizli: 39
Burdur: 37
Isparta: 36
Eskişehir: 33