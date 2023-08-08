Meteoroloji’den milyonlarca vatandaşa kritik uyarı: 43 ilde sıcaklık 35 derecenin üzerine çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan değerlendirmelere göre bugün 43 ilde en yüksek hava sıcaklığı 35 derece ve üzerinde seyredecek. Bazı illerde hava sıcaklığının en yüksek 44 dereceye ulaşması bekleniyor.

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Meteoroloji’den milyonlarca vatandaşa kritik uyarı: 43 ilde sıcaklık 35 derecenin üzerine çıkacak - Resim: 1

Türkiye’yi kavuran güneş, bazı illerde etkisini fazlasıyla hissettiriyor. En yüksek sıcaklığın 40 derece üzerine çıktığı iller bulunurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 8 Ağustos Salı gününe ilişkin hava tahminlerini paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre 43 ilde hava sıcaklığının yarın 35 derece ve üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den milyonlarca vatandaşa kritik uyarı: 43 ilde sıcaklık 35 derecenin üzerine çıkacak - Resim: 2

GÜNÜN O SAATLERİNE DİKKAT

Öte yandan Meteoroloji, vatandaşları sıcak hava dalgasına karşı uyardı. Söz konusu uyarıda, “Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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Meteoroloji’den milyonlarca vatandaşa kritik uyarı: 43 ilde sıcaklık 35 derecenin üzerine çıkacak - Resim: 3

YÜKSEK SICAKLIK UYARISI YAPILAN İLLERİN HAVA DURUMU

Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre 43 ilde 8 Ağustos Salı gününde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

İzmir: 35

Manisa: 38

Uşak: 35

Aydın: 38

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Meteoroloji’den milyonlarca vatandaşa kritik uyarı: 43 ilde sıcaklık 35 derecenin üzerine çıkacak - Resim: 4

Muğla: 37

Denizli: 39

Burdur: 37

Isparta: 36

Eskişehir: 33

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