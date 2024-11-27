Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Kar Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Karabük çevreleri ile Kastamonu, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusu ile Siirt ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize'nin iç kesimleri, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde iç ve batı kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Trakya'da güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in batısında batı ve kuzeybatıdan kuvvetli(50-70 km/saat), Doğu Karadeniz'in doğusunda batı ve güneybatıdan fırtına yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize'nin iç kesimleri, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Zonguldak, Bartın, Karabük ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu,

DÜZCE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu,

KASTAMONU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağmurlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in (Giresun dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ardahan çevrelerinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde batısında, gece saatlerinde genelinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, -4°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 2°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Siirt ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı olacağı tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 6°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu