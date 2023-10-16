Meteoroloji'den kuvvetli yağış, rüzgar ve toz taşınımı uyarısı! 7 kent için sarı kod verildi

UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Van, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesin düşme, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SARI KODLA UYARI YAPILAN KENTLER: Ağrı, Bitlis, Kastamonu, Sakarya, Van, Zonguldak ve Bartın.