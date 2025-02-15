Meteoroloji'den Kritik Uyarı! Kuvveti Giderek Artacak

Türkiye genelinde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, Marmara’nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları ile bazı iç bölgelerde sağanak yağış öngörülüyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları yaşanabilirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklıklarının iç bölgeler ve Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece artması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Rüzgâr genellikle güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, iç kesimlerde ve Karadeniz kıyılarının 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgârın, genellikle güneyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarında kuzeylı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ, BUZLANMA VE DON UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İşte bölge bölge hava durumu...

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Bursa çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyıları ile Manisa ve Denizli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 14°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 17°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 10°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 9°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Kaynak: Haber Merkezi