Meteoroloji'den Kritik Uyarı! Kuvveti Giderek Artacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Şubat hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, Türkiye genelinde parçalı bulutlu hava etkili olurken, Marmara’nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları ile bazı iç bölgelerde sağanak yağış bekleniyor.
Türkiye genelinde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, Marmara’nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları ile bazı iç bölgelerde sağanak yağış öngörülüyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları yaşanabilirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
Hava sıcaklıklarının iç bölgeler ve Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece artması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Rüzgâr genellikle güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, iç kesimlerde ve Karadeniz kıyılarının 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgârın, genellikle güneyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarında kuzeylı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
ÇIĞ, BUZLANMA VE DON UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İşte bölge bölge hava durumu...
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Bursa çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyıları ile Manisa ve Denizli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 14°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 17°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 10°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 9°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Kaynak: Haber Merkezi