Meteoroloji’den kritik uyarı geldi: 47 ili Eyyam-ı Bahur sıcakları vuracak!

Türkiye, son yılların en sıcak yaz aylarından birini yaşıyor. Özellikle birçok ilde beklenen Eyyam-ı Bahur sıcakları etkisini artırarak devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre 47 ilde sıcak hava etkili olacak. Bu illerde hava sıcaklığının 35 derece ve üzerinde olması bekleniyor.