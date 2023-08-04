Meteoroloji’den kritik uyarı geldi: 47 ili Eyyam-ı Bahur sıcakları vuracak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre Türkiye’yi etkileyen Eyyam-ı Bahur sıcakları 47 ilde etkili olacak. Bu illerdeki vatandaşların saat 11.00 ile 16.00 arasında güneş çarpması riskine karşı dikkatli olması istendi.
Türkiye, son yılların en sıcak yaz aylarından birini yaşıyor. Özellikle birçok ilde beklenen Eyyam-ı Bahur sıcakları etkisini artırarak devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre 47 ilde sıcak hava etkili olacak. Bu illerde hava sıcaklığının 35 derece ve üzerinde olması bekleniyor.
O SAATLERE DİKKAT
Öte yandan bu illerde yaşayan vatandaşların güneş çarpması riskine karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Yapılan uyarıda, “Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.
İŞTE İL İL HAVA SICAKLIKLARI
Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre 4 Ağustos Cuma gününde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
Kırklareli: 37
Edirne: 40
İstanbul: 36
Yalova: 36
Çanakkale: 39
Balıkesir: 39
Kocaeli: 37
Bursa: 40
Sakarya: 36