Meteoroloji'den kritik açıklama: Yağışlar bir anda bastıracak, felaketlere yol açabilecek!

YURTTA HAVA DURUMU

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güney Doğu Anadolu (Diyarbakır haric) ile Ankara'nın kuzey ve doğusu, Adana ve Osmaniye'nin kuzeyi, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat, Çorum, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Kırşehir ve Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.