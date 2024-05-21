Meteoroloji'den kritik açıklama: Yağışlar bir anda bastıracak, felaketlere yol açabilecek!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Hakkari, Muş, Şırnak ve Bitlis için kritik uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, felaketlere yol açabilecek ani hava durumlarına karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tarih vererek Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneyinde yaşayan vatandaşları uyarırken kuvvetli yağışlar olacağını duyurdu.
Hakkari, Muş, Şırnak, Bitlis ve çevresinde hava şartlarında ani değişiklikler yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunan meteoroloji, felaketlere yol açabilecek ani hava durumlarına karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.
"DİKKATLİ OLUNMALI"
Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel çapta dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.
YURTTA HAVA DURUMU
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güney Doğu Anadolu (Diyarbakır haric) ile Ankara'nın kuzey ve doğusu, Adana ve Osmaniye'nin kuzeyi, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat, Çorum, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Kırşehir ve Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Hakkari, Van’ın güney ve doğusu, Şırnak’ın doğusu ile Muş ve Bitlis illerinin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
- Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26,
- İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23,
- İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29,
- Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31,
- Antalya: Parçalı ve az bulutlu 30,
- Samsun: Parçalı bulutlu 22,
- Trabzon: Parçalı bulutlu 19,
- Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 21,
- Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu 30