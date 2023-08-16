Meteoroloji'den korkutan harita: Aşırı sıcakların bitişi için tarih verildi

Haritada ülkenin büyük bölümünün 'şiddetli kuraklık' altında olduğu görülüyor. Haritada, Trakya, Akdeniz, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin çok büyük kısmının 'şiddetli kuraklık' yaşadığı görüldü. Karadeniz, İç Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve İç Anadolu'nun güneyinde Niğde ve Konya'da belirli bölgeler ile Batı Marmara'da kuraklık ölçümleri 'normal ve üzeri' olarak gösterildi.