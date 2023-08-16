Meteoroloji'den korkutan harita: Aşırı sıcakların bitişi için tarih verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün temmuz ayı kuraklık analizi ve yağış raporunda, Türkiye'nin büyük bölümü için 'şiddetli kuraklık' uyarısı yapıldı. Haritaya göre, temmuz ayı yağışları Karadeniz dışındaki tüm bölgelerde normaline göre azaldı. Peki, aşırı sıcaklar devam edecek mi?
Aşırı sıcaklar tüm yurtta vatandaşları olumsuz etkilerken son olarak Meteoroloji tarafından yayımlanan temmuz haritası, 'şiddetli kuraklık' tehlikesini ortaya koydu. Öte yandan hava sıcaklıklarının mevsim normallerine döneceği tarihle ilgili de heyecanlandıran bir paylaşım geldi.
Hava Forum'un paylaşımında "Tüm Türkiye'ye müjde! Ay sonundan itibaren tamamen normallere dönüş bekliyoruz. Tahminlere göre önce normal değerlere döneceğiz, rahatlayacağız, akabinde ise Balkanlar'dan serin hava ile sonbahar tadında yağışlı hava şartlarına geçebiliriz. Çok güzel gelişmeler, takipteyiz..." ifadeleri yer aldı.
HARİTAYA GÖRE ÜLKENİN BÜYÜK BÖLÜMÜ 'ŞİDDETLİ KURAKLIK' ALTINDA!
Diğer yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün her ay yayımlanan ve kuraklık analizlerinin yapıldığı Normalin Yüzdesi Metoduna (PNI - Percent of Normal Index) Göre 2023 Temmuz Ayı Meteorolojik Kuraklık Durumu'na ilişkin harita korkuttu.
Haritada ülkenin büyük bölümünün 'şiddetli kuraklık' altında olduğu görülüyor. Haritada, Trakya, Akdeniz, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin çok büyük kısmının 'şiddetli kuraklık' yaşadığı görüldü. Karadeniz, İç Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve İç Anadolu'nun güneyinde Niğde ve Konya'da belirli bölgeler ile Batı Marmara'da kuraklık ölçümleri 'normal ve üzeri' olarak gösterildi.