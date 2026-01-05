Meteoroloji'den Kırmızı Alarm! Fırtına, Buzlanma ve Çığ Geliyor

Meteoroloji, iç ve doğu bölgelerde buzlanma, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı uyardı. Marmara’da fırtına ve sağanak beklenirken, cuma günü İstanbul’da kar yağışı öngörülüyor.

Meteoroloji'den Kırmızı Alarm! Fırtına, Buzlanma ve Çığ Geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son hava durumu tahminlerini yayımladı. Buna göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ediyor. Sabah ve gece saatlerinde özellikle iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının etkili olması beklenirken, pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yoğun kar örtüsüne sahip eğimli alanlardaysa çığ tehlikesine dikkat çekildi.

Meteoroloji'den Kırmızı Alarm! Fırtına, Buzlanma ve Çığ Geliyor - Resim : 1

MARMARA'YA FIRTINA VE SAĞANAK YAĞIŞ

Perşembe gününden itibaren Marmara Bölgesi’nde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın yer yer 60 kilometreye kadar çıkacağı, Hatay’ın güneyinde ise kısa süreli fırtına etkili olacağı öngörülüyor. Meteoroloji, kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Öte yandan cuma günü İstanbul’da kar yağışı beklenirken, doğu kesimlerde hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkabileceği bildirildi.

