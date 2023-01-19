Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok kente uyarı: Herkes hazırlıklı olsun!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul dahil birçok kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batısı, İzmir'in batı kesimleri, Aydın'ın batısı, Muğla, Antalya, Isparta, Hatay çevreleri, Burdur'un doğusu ve Adana’nın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın; Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’de güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) ve zaman zaman fırtına şeklinde (60-90 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklığında nemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
SARI VE TURUNCU KOD
Aydın, Bilecik, Bolu, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sakarya, Uşak, Yalova ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapılırken Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için turuncu kodlu uyarı yapıldı.