Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarısı! İşte il il hava durumu

Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul ve Kırklareli'nin Karadeniz kıyıları, Ege'nin güneyi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in doğu kıyıları, Orta Karadeniz kıyı illeri ve Trabzon'un iç kesimleri ile Rize ve Artvin kıyıları ile Iğdır ve Ağrı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.