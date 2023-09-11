Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarısı! İşte il il hava durumu
Meteoroloji'nin yayımladığı 11 Eylül 2023 Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporunda İstanbul ve diğer bazı illerin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul ve Kırklareli'nin Karadeniz kıyıları, Ege'nin güneyi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in doğu kıyıları, Orta Karadeniz kıyı illeri ve Trabzon'un iç kesimleri ile Rize ve Artvin kıyıları ile Iğdır ve Ağrı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde yer yer (1-3 derece) altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu, Kırklareli ve İstanbul'un Karadeniz kıyılarının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 20°C, 27°C
Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 15°C, 26°C
Parçalı bulutlu, Karadeniz kıyıları yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA 16°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu