Meteoroloji'den İstanbul dahil 28 il için uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji İstanbul dahil 28 il için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. İşte il il hava durumu raporu...

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Meteoroloji'den İstanbul dahil 28 il için uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz, Tekirdağ, Kırşehir ve Yozgat çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kuzey Ege kıyıları, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara ve Karadeniz'de hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji'den İstanbul dahil 28 il için uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 2

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kuzey Ege kıyıları, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji'den İstanbul dahil 28 il için uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 3

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji'den İstanbul dahil 28 il için uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 4

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kuzey Ege kıyıları ile Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji'den İstanbul dahil 28 il için uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 5

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji'den İstanbul dahil 28 il için uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 6

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatısı ile Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

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Meteoroloji'den İstanbul dahil 28 il için uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 7

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde (Sinop hariç) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji'den İstanbul dahil 28 il için uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 8

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji'den İstanbul dahil 28 il için uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 9

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den İstanbul dahil 28 il için uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor - Resim: 10

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 23°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 25°C
Az bulutlu

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