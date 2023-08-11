Meteoroloji’den İstanbul dahil 25 il için uyarı: Şemsiye ve yağmurlukları hazırlayın!

Türkiye’nin büyük bir kısmı yaz sıcaklarıyla mücadele ederken sağanak yağışlar geri dönmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, 11 Ağustos Cuma (yarın) İstanbul’un da arasında olduğu 25 ilde sağanak yağış bekleniyor. Bu illerde yaşayan vatandaşların ani yağışlara karşı dikkatli olmaları gerekiyor.