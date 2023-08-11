Meteoroloji’den İstanbul dahil 25 il için uyarı: Şemsiye ve yağmurlukları hazırlayın!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, 25 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu illerdeki vatandaşların yanında şemsiye bulundurması, ani yağışlara karşı dikkatli olmaları gerekiyor.
Türkiye’nin büyük bir kısmı yaz sıcaklarıyla mücadele ederken sağanak yağışlar geri dönmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, 11 Ağustos Cuma (yarın) İstanbul’un da arasında olduğu 25 ilde sağanak yağış bekleniyor. Bu illerde yaşayan vatandaşların ani yağışlara karşı dikkatli olmaları gerekiyor.
YAĞIŞ BEKLENEN İLLERİN HAVA SICAKLIKLAR
İşte yağış beklenen illerdeki en yüksek hava sıcaklıkları şöyle olacak:
İstanbul: 28
Kocaeli: 27
Yalova: 26
Balıkesir: 29
Sakarya: 25
Bursa: 27
Kütahya: 26
Bilecik: 25
Eskişehir: 26
Zonguldak: 24
Bolu: 21
Bartın: 25
Karabük:25
Çankırı: 32
Kastamonu:26