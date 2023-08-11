Meteoroloji’den İstanbul dahil 25 il için uyarı: Şemsiye ve yağmurlukları hazırlayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, 25 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu illerdeki vatandaşların yanında şemsiye bulundurması, ani yağışlara karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

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Meteoroloji’den İstanbul dahil 25 il için uyarı: Şemsiye ve yağmurlukları hazırlayın! - Resim: 1

Türkiye’nin büyük bir kısmı yaz sıcaklarıyla mücadele ederken sağanak yağışlar geri dönmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, 11 Ağustos Cuma (yarın) İstanbul’un da arasında olduğu 25 ilde sağanak yağış bekleniyor. Bu illerde yaşayan vatandaşların ani yağışlara karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

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Meteoroloji’den İstanbul dahil 25 il için uyarı: Şemsiye ve yağmurlukları hazırlayın! - Resim: 2

YAĞIŞ BEKLENEN İLLERİN HAVA SICAKLIKLAR

İşte yağış beklenen illerdeki en yüksek hava sıcaklıkları şöyle olacak:

İstanbul: 28

Kocaeli: 27

Yalova: 26

Balıkesir: 29

Sakarya: 25

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Meteoroloji’den İstanbul dahil 25 il için uyarı: Şemsiye ve yağmurlukları hazırlayın! - Resim: 3

Bursa: 27

Kütahya: 26

Bilecik: 25

Eskişehir: 26

Zonguldak: 24

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Meteoroloji’den İstanbul dahil 25 il için uyarı: Şemsiye ve yağmurlukları hazırlayın! - Resim: 4

Bolu: 21

Bartın: 25

Karabük:25

Çankırı: 32

Kastamonu:26

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