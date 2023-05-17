Meteoroloji’den İstanbul dahil 17 il için uyarı: Bu kez şiddetli geliyor

Meteoroloji 17 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre İstanbul dahil 17 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Bu hafta ülke genelinde sağanak bekleniyor.

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Meteoroloji’den İstanbul dahil 17 il için uyarı: Bu kez şiddetli geliyor - Resim: 1

Meteoroloji'nin günlük hava durumu tahmini şöyle:

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Meteoroloji’den İstanbul dahil 17 il için uyarı: Bu kez şiddetli geliyor - Resim: 2

"Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve (Sinop, Bartın hariç) Batı Karadeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi'nde,  İç Ege ile İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in batısında beklenen yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den İstanbul dahil 17 il için uyarı: Bu kez şiddetli geliyor - Resim: 3

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıkların batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den İstanbul dahil 17 il için uyarı: Bu kez şiddetli geliyor - Resim: 4

Rüzgâr: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor."

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