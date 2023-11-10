Meteoroloji'den il il uyarı: Çok şiddetli geliyor, 3 gün sürecek!

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde Çanakkale’nin güney, Balıkesir’in batı kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı bulutlu