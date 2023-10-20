Meteoroloji'den iki bölgeye kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Ekim hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre iki bölgede kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın Marmara'da güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı, yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın öğle saatlerinden sonra Marmara'da güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın bugün (Cuma) Marmara'da güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu Hatay, Osmaniye ve K.Maraş ile Adana'nın güneyi ile Toroslar Mevkii'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
KARS °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 15°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTEP °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
URFA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu