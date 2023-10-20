Meteoroloji'den iki bölgeye kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara'da güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı, yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın öğle saatlerinden sonra Marmara'da güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın bugün (Cuma) Marmara'da güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU



MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu Hatay, Osmaniye ve K.Maraş ile Adana'nın güneyi ile Toroslar Mevkii'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

KARS °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 15°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTEP °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

URFA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu