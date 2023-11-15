Meteoroloji'den 'hazırlıklı olun' uyarısı: Sabah fırtına akşam sağanak geliyor!

15 KASIM BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ülkenin genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Bilecik dışında), Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.