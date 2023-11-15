Meteoroloji'den 'hazırlıklı olun' uyarısı: Sabah fırtına akşam sağanak geliyor!
Meteoroloji tarafından yayınlanan 15 Kasım hava raporunda Marmara bölgesinde sağanak yağış ve fırtına beklendiği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 15 Kasım Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren ülkenin kuzeybatısında fırtına bekleniyor. Rüzgar hızının saatte 60 km'ye yükselmesi beklenen bölgede akşam saatlerinden itibaren ise kuvvetli yağışın etkili olacağı kaydedildi.
15 KASIM BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Ülkenin genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Bilecik dışında), Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
DİKKATLİ OLUN UYARISI
Sıcaklığın ülke genelinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edilirken yağışların, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgarın ise, Marmara'nın batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
HAVA DURUMU 15 KASIM ÇARŞAMBA
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Bilecik dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 22°C
İSTANBUL °C, 20°C
KOCAELİ °C, 23°C
TEKİRDAĞ °C, 22°C
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
DENİZLİ °C, 23°C
İZMİR °C, 23°C
MUĞLA °C, 21°C
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 26°C
ANTALYA °C, 25°C
ISPARTA °C, 20°C
MERSİN °C, 25°C
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 17°C
ESKİŞEHİR °C, 19°C
KAYSERİ °C, 17°C
KONYA °C, 18°C
KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 19°C
KASTAMONU °C, 19°C
SİNOP °C, 21°C
ZONGULDAK °C, 21°C
RİZE °C, 20°C
SAMSUN °C, 23°C
TOKAT °C, 18°C
TRABZON °C, 19°C
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğusu ile Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI °C, 14°C
ERZURUM °C, 12°C
MALATYA °C, 17°C
VAN °C, 14°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 19°C
GAZİANTEP °C, 20°C
MARDİN °C, 17°C
ŞANLIURFA °C, 20°C