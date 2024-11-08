Meteoroloji'den Hafta Sonu Uyarısı! Sağanak Yağış Kapıda

Meteoroloji'nin tahminlerine göre ülke genelinde yağış beklenmezken, hafta sonu sisli hava ve pazar günü sağanak yağış öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Son Güncelleme:
Meteoroloji'den Hafta Sonu Uyarısı! Sağanak Yağış Kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji'den Hafta Sonu Uyarısı! Sağanak Yağış Kapıda - Resim : 1

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONUNA DİKKAT

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporunda 9 Kasım Cumartesi günü yine sisli ve puslu bir hava beklenirken, 10 Kasım Pazar günü ise sağanak yağış yurda giriş yapacak.

Meteoroloji'den Hafta Sonu Uyarısı! Sağanak Yağış Kapıda - Resim : 2

Meteoroloji'den Hafta Sonu Uyarısı! Sağanak Yağış Kapıda - Resim : 3

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 9°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 8°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 10°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

Etiketler
Meteoroloji Hava Durumu
Son Güncelleme:
Lokman Hekim Asırlar Önce Önerdi: Balla Birlikte Tüketen Hastalık Yüzü Görmüyor Lokman Hekim Asırlar Önce Önerdi: Balla Birlikte Tüketen Hastalık Yüzü Görmüyor
İsrail Gazze’de Bir Evi Vurdu: Çoğu Kadın ve Çocuk En Az 9 Ölü İsrail Gazze’de Bir Evi Vurdu
Kuruyemişlerde Gizli Tehlike: Resmen Zehre Dönüşüyor Kuruyemişlerde Gizli Tehlike: Resmen Zehre Dönüşüyor
Devlet Hastanesinde Skandal! Dahiliye Doktorundan Kadın Hastaya Taciz Dahiliye Doktorundan Kadın Hastaya Taciz!