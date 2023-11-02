Meteoroloji'den felaket gibi uyarı: Sağanak, sel, su baskını, hortum...

Meteoroloji tarafından yayımlanan yeni rapora göre; Ülke genelinde bugünden itibaren sağanak yağış etkili olacak. İstanbul dahil 12 il için ise sarı kodlu uyarı yapılırken, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması istenildi. İşte il il hava durumu...

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Meteoroloji'den felaket gibi uyarı: Sağanak, sel, su baskını, hortum... - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan meteorolojik uyarıda, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ile İzmir ve Manisa çevrelerinde yarın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ile Ege kıyılarında hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Meteoroloji'den felaket gibi uyarı: Sağanak, sel, su baskını, hortum... - Resim: 2

AFAD'DAN DA UYARI GELDİ

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AFAD'dan geldi. Sarı kodlu illeri paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ile İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, Ege kıyılarında hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."

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Meteoroloji'den felaket gibi uyarı: Sağanak, sel, su baskını, hortum... - Resim: 3

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının yağışlı hava ile birlikte biraz azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den felaket gibi uyarı: Sağanak, sel, su baskını, hortum... - Resim: 4

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimleri ve Muğla'nın batı kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, Ege kıyılarında hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji'den felaket gibi uyarı: Sağanak, sel, su baskını, hortum... - Resim: 5

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BURSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji'den felaket gibi uyarı: Sağanak, sel, su baskını, hortum... - Resim: 6

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimleri ve Muğla'nın batı kıyı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 14°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 18°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji'den felaket gibi uyarı: Sağanak, sel, su baskını, hortum... - Resim: 7

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den felaket gibi uyarı: Sağanak, sel, su baskını, hortum... - Resim: 8

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 10°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ 6°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 10°C, 21°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji'den felaket gibi uyarı: Sağanak, sel, su baskını, hortum... - Resim: 9

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den felaket gibi uyarı: Sağanak, sel, su baskını, hortum... - Resim: 10

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz (Artvin hariç) in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA 11°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 15°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 18°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

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Meteoroloji'den felaket gibi uyarı: Sağanak, sel, su baskını, hortum... - Resim: 11

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, güney ve batısı ile Erzurum ve Muş çevreleririni aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den felaket gibi uyarı: Sağanak, sel, su baskını, hortum... - Resim: 12

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den felaket gibi uyarı: Sağanak, sel, su baskını, hortum... - Resim: 13
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