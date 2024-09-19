Meteorolojiden Doğu Karadeniz İçin Yeni Alarm

Meteoroloji sağanak yağışların etkili olduğu Doğu Karadeniz için yeni alarm verdi. Devam eden gök gürültülü sağanak yağışlar, yarın saat akşama kadar Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde etkili olacak.

Meteorolojiden Doğu Karadeniz İçin Yeni Alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, yarın saat 18.00'e kadar Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde etkili olacak.

MGM, kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: ANKA

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