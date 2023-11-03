Meteoroloji'den bu illere uyarı: Sis, pus, sağanak, sel... Hepsi birden geliyor!
Meteoroloji tarafından yayımlanan yeni rapora göre; 14 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, hava sıcaklıklarının da yağışlı hava ile birlikte azalacağı tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel hava durumu tahmin raporuna göre; Yurdumuz genelinde yerel olmak üzere aralıklarla görülmesi beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların; Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının yağışlı hava ile birlikte biraz azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Ülkemiz genelinde yerel olmak üzere aralıklarla görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların: bu akşam saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Bursa, Uşak, Denizli, Kütahya ve Tekirdağ'ın doğusunda, gece saatlerinde Adana'nın kıyı kesimleri, Osmaniye'nin güneyi ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde, yarın (Cuma) Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA BÖLGESİ
Öğle saatlerinden sonra bölgenin batısında rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BURSA 12°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 13°C, 24°C
Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İSTANBUL 16°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 16°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EGE BÖLGESİ
A.KARAHİSAR 7°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DENİZLİ 13°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak yağışlı
İZMİR 18°C, 26°C
Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 11°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana ve Osmaniye'nin güneyi ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 16°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 21°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KAYSERİ 6°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KONYA 8°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Cuma) sabah saatlerinde Bolu çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor
BOLU 9°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı, sabah saatlerinde sisli
DÜZCE 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı, sabah saatlerinde sisli
KASTAMONU 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 15°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 13°C, 23°C
Yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN 17°C, 23°C
Yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT 13°C, 22°C
Yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 18°C, 23°C
İç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı yer yer çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 5°C, 12°C
Yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KARS 1°C, 13°C
Yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
MALATYA 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
VAN 5°C, 14°C
Yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 13°C, 19°C
Öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 15°C, 17°C
Yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA 16°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı