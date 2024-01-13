Meteoroloji'den birçok kent için son dakika uyarısı: Kar pusuda bekliyor, alarm verildi!

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE -4°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 1°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KOCAELİ 0°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

TEKİRDAĞ -2°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu