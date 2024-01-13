Meteoroloji'den birçok kent için son dakika uyarısı: Kar pusuda bekliyor, alarm verildi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Raporda 12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak yağışlı, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Sivas ile Karaman çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay çevreleri kuvvetli gök gürültülü sağanak; Van ve Ağrı çevreleri ile Muş'un güneyi ve Siirt'in doğusunda kuvvetli kar, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Trabzon, Rize, Artvin, Giresun illerinin yüksekleri, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Marmara'nın batısı ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimleride 2 ila 5 derece azalacağı, diger yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Orta Karadeniz'de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Hatay çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Van ve Ağrı çevreleri ile Muş'un güneyi, Siirt'in doğusu ve Kastamonu'nunkuzeyinde kuvvetli kar, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Trabzon, Rize, Artvin, Giresun illerinin yüksekleri, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, su baskını, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
12 İL İÇİN UYARI
Ağrı, Giresun ve Trabzon için sarı kodlu kar uyarısı
Artvin, Bitlis, Rize, Muş, Siirt ve Van için sarı ile turuncu kodlu kar uyarısı
Hakkari ve Şırnak için turuncu kodlu kar uyarısı
Hatay için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
KARTAL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI
İstanbul'da etkili olan soğuk havanın ardından yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Kartal'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Son günlerde etkili olan soğuk havanın ardından Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Yakacık Mahallesi, Aydos Ormanı bölgesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Aydos Yolu'nda trafik oluştu.
BOLU GEÇİŞİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR: KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYE ULAŞTI
Bolu’da, akşam saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde ve Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan D-100 karayolu ve Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı. Etkisini artıran kar sebebiyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının etkili olduğu ve kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler dikkatli bir şekilde ilerliyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
EDİRNE -4°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 1°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KOCAELİ 0°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
TEKİRDAĞ -2°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR -4°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 0°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA -2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin (Toroslar Mevkii) hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay'da yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler hafif sağanak yağışlı
ANTALYA 10°C, 17°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA -2°C, 5°C
Parçalı bulutlu
MERSİN 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler hafif sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA -4°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR -4°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ -6°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA -2°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu'nun kuzey ilçelerinin yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU -4°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
KASTAMONU -5°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçececeği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçlerinin yüksekleri kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP 3°C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
ZONGULDAK 1°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge gemeli karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun illerinin yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE 2°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
SAMSUN 3°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, zamanla kar yağışlı
TOKAT -3°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON 3°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Van ve Ağrı çevreleri ile Muş'un güneyi ve Siirt'in doğusunda kuvvetli kar, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AĞRI -5°C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kuvvetli kar yağışlı
ERZURUM -7°C, -3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA -3°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN -2°C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kuvvetli kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 2°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
GAZİANTEP 3°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
MARDİN 2°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA 4°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu