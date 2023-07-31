Meteoroloji'den 'ağustos' uyarısı: Çok zor geçecek
Meteoroloji 31 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre Ağustos ayında kavurucu sıcaklar yeniden geliyor. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Ardahan ve Kars çevreleri, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 20°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 19°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 15°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 23°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 20°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 27°C, 32°C
Az bulutlu ve açık