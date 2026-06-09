Meteoroloji'den 9 İle 'Sarı' Kodlu Alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Eskişehir, Konya ve Denizli'nin de bulunduğu 9 kritik il için yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Sel, yıldırım ve dolu tehlikesine karşı vatandaşları tedbir almaya çağırdı.

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Meteoroloji'den 9 İle 'Sarı' Kodlu Alarm
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Manisa'nın doğusu, Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya'nın batısı ve Eskişehir'de yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

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