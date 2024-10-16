Meteoroloji'den 9 İl İçin Yeni Uyarı!
Meteoroloji, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde bu gece başlayacak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlara karşı uyardı. Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Van, Siirt gibi illerde etkili olacak yağışların sel, su baskını ve dolu gibi risklere neden olabileceği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, bu gece saatlerinde başlayıp yarın geceye kadar Şanlıurfa'nın kuzeydoğusu, Diyarbakır, Bitlis, Muş, Batman, Van'ın kuzeybatısı, Siirt'in kuzeyi, Ağrı ile Iğdır'ın batısında yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
MGM, kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Kaynak: ANKA