Meteoroloji'den 9 İl İçin Yeni Uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, bu gece saatlerinde başlayıp yarın geceye kadar Şanlıurfa'nın kuzeydoğusu, Diyarbakır, Bitlis, Muş, Batman, Van'ın kuzeybatısı, Siirt'in kuzeyi, Ağrı ile Iğdır'ın batısında yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

MGM, kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: ANKA