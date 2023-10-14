Meteoroloji'den 81 ile ayrı ayrı uyarı: Önümüzdeki 5 güne dikkat!
Meteoroloji tarafından yayımlanan yeni rapora göre; Ülke genelinde 5 gün boyunca sis, pus ve sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel hava durumu tahmin raporuna göre; Yurdumuzun güneybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla, Denizli ve Isparta ile Antalya'nın çevre ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege ile Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Hatay, Bitlis ve Van çevreleri, Antalya'nın batısının iç kesimleri, Denizli'nin güneyi ile Hakkari'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; hava sıcaklıklarının iç ve kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
AYDIN VE ÇEVRESİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR
Aydın'da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları etkisini sürdürürken hafta sonu iç kesimlerde yerel olarak sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji verilerine göre Aydın'da Cumartesi ve Pazar günü parçalı bulutlu iç kesimleri yerel gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
İŞTE İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
SAKARYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
EGE BÖLGESİ
Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 6°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 14°C, 29°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 16°C, 26°C
Az bulutlu
MUĞLA 13°C, 26°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ
Antalya'nın çevre ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 21°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 17°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MERSİN 21°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 3°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 6°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 17°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 7°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 11°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 8°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 15°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimlerinin ilk saatlerde yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
KARS 1°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM 3°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 9°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 7°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 10°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 17°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu