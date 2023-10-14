Meteoroloji'den 81 ile ayrı ayrı uyarı: Önümüzdeki 5 güne dikkat!

Meteoroloji tarafından yayımlanan yeni rapora göre; Ülke genelinde 5 gün boyunca sis, pus ve sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji'den 81 ile ayrı ayrı uyarı: Önümüzdeki 5 güne dikkat! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel hava durumu tahmin raporuna göre; Yurdumuzun güneybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla, Denizli ve Isparta ile Antalya'nın çevre ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege ile Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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Meteoroloji'den 81 ile ayrı ayrı uyarı: Önümüzdeki 5 güne dikkat! - Resim: 2

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Hatay, Bitlis ve Van çevreleri, Antalya'nın batısının iç kesimleri, Denizli'nin güneyi ile Hakkari'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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Meteoroloji'den 81 ile ayrı ayrı uyarı: Önümüzdeki 5 güne dikkat! - Resim: 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; hava sıcaklıklarının iç ve kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den 81 ile ayrı ayrı uyarı: Önümüzdeki 5 güne dikkat! - Resim: 4

AYDIN VE ÇEVRESİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Aydın'da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları etkisini sürdürürken hafta sonu iç kesimlerde yerel olarak sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre Aydın'da Cumartesi ve Pazar günü parçalı bulutlu iç kesimleri yerel gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den 81 ile ayrı ayrı uyarı: Önümüzdeki 5 güne dikkat! - Resim: 5

İŞTE İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

SAKARYA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji'den 81 ile ayrı ayrı uyarı: Önümüzdeki 5 güne dikkat! - Resim: 6

EGE BÖLGESİ

Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 14°C, 29°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 16°C, 26°C
Az bulutlu

MUĞLA 13°C, 26°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den 81 ile ayrı ayrı uyarı: Önümüzdeki 5 güne dikkat! - Resim: 7

AKDENİZ BÖLGESİ

Antalya'nın çevre ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 21°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 17°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

MERSİN 21°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den 81 ile ayrı ayrı uyarı: Önümüzdeki 5 güne dikkat! - Resim: 8

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 3°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den 81 ile ayrı ayrı uyarı: Önümüzdeki 5 güne dikkat! - Resim: 9

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 6°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 17°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den 81 ile ayrı ayrı uyarı: Önümüzdeki 5 güne dikkat! - Resim: 10

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 7°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 11°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 8°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 15°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den 81 ile ayrı ayrı uyarı: Önümüzdeki 5 güne dikkat! - Resim: 11

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimlerinin ilk saatlerde yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

KARS 1°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM 3°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 9°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 7°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

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Meteoroloji'den 81 ile ayrı ayrı uyarı: Önümüzdeki 5 güne dikkat! - Resim: 12

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 17°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den 81 ile ayrı ayrı uyarı: Önümüzdeki 5 güne dikkat! - Resim: 13
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