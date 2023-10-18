Meteoroloji'den 81 ile ayrı ayrı uyarı: İstanbul dahil bu 14 ilde yaşayanlar dikkat!
Meteoroloji'nin yayımladığı yeni rapora göre 81 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor. İstanbul dahil 14 il için ise sarı kodlu uyarı yapıldı. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel hava durumu tahmin raporuna göre; Yurdumuz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ülke geneli aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara’nın Doğusu, Akdeniz, Orta Karadaniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
İstanbul ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya çevreleri, Samsun, Sinop, Kastamonu, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu, Mersin, Adana, Osmaniye, Tunceli, Muş, Bingöl, Hatay’ın batısı ile Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Kocaeli ve Sakarya’da yerel olarak kuvvetli sağanak olması bekleniyor.
EDİRNE 11°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 14°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA 12°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 10°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Parçalı, zamanla kuzeyi çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 16°C
Parçalı, zamanla kuzeyi çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ 12°C, 23°C
Parçalı, zamanla kuzeyi çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 14°C, 22°C
Parçalı, zamanla kuzeyi çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA 14°C, 21°C
Parçalı, zamanla kuzeyi çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay’ın batısı ile Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde yerel olarak kuvvetli sağanak olması bekleniyor.
ADANA 18°C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 20°C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
HATAY 16°C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN 20°C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 9°C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ÇANKIRI 9°C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 6°C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KONYA 9°C, 20°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin gece saatlerinden itibaren yerel sağanak sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 8°C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE 11°C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU 7°C, 10°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 12°C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak olması bekleniyor.
AMASYA 8°C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN 13°C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT 9°C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 12°C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Tunceli, Muş, Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak olması bekleniyor.
KARS 2°C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ERZURUM 4°C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
MALATYA 9°C, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
VAN 6°C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 11°C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
GAZİANTEP 12°C, 23°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
SİİRT 15°C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 17°C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı