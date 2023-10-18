Meteoroloji'den 81 ile ayrı ayrı uyarı: İstanbul dahil bu 14 ilde yaşayanlar dikkat!

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Kocaeli ve Sakarya’da yerel olarak kuvvetli sağanak olması bekleniyor.

EDİRNE 11°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



İSTANBUL 14°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 12°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 10°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı