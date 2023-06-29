Meteoroloji'den 8 il için peş peşe uyarılar: Bu saatlere dikkat!

Meteoroloji'nin bayramın ikinci günü için 'sarı kod' verdiği illerden olan İstanbul'a valilikten de uyarı geldi. İstanbul'un bu ilçelerinde oturanların daha dikkat olması gerekiyor.

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Meteoroloji'den 8 il için peş peşe uyarılar: Bu saatlere dikkat! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bayramın ikinci gününde aralarında İstanbul'un da bulunduğu 8 il için sağanak uyarısı yaptı.

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Meteoroloji'den 8 il için peş peşe uyarılar: Bu saatlere dikkat! - Resim: 2

Kurumdan yapılan açıklamada, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Tekirdağ ve Edirne'de kuvvetli yağış beklendiği kaydedildi.

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Meteoroloji'den 8 il için peş peşe uyarılar: Bu saatlere dikkat! - Resim: 3

İstanbul Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bugün için İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu Yakası için sağanak yağış uyarısında bulundu.

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Meteoroloji'den 8 il için peş peşe uyarılar: Bu saatlere dikkat! - Resim: 4

ANİ SU BASKINLARINA DİKKAT

Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.

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