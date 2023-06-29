Meteoroloji'den 8 il için peş peşe uyarılar: Bu saatlere dikkat!
Meteoroloji'nin bayramın ikinci günü için 'sarı kod' verdiği illerden olan İstanbul'a valilikten de uyarı geldi. İstanbul'un bu ilçelerinde oturanların daha dikkat olması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bayramın ikinci gününde aralarında İstanbul'un da bulunduğu 8 il için sağanak uyarısı yaptı.
Kurumdan yapılan açıklamada, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Tekirdağ ve Edirne'de kuvvetli yağış beklendiği kaydedildi.
İstanbul Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bugün için İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu Yakası için sağanak yağış uyarısında bulundu.
ANİ SU BASKINLARINA DİKKAT
Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.