Meteoroloji'den 68 kent için sağanak uyarısı! 10 il için sarı kod verildi

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Orta Karadeniz ile Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Bolu, Kastamonu, Sinop ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.