Meteoroloji'den 68 kent için sağanak uyarısı! 10 il için sarı kod verildi
Meteoroloji 4 Eylül hava durumu raporunu yayımladı. Yeni raporda yurt genelinde bu hafta sağanak yağış bekleniyor. 10 il için ise sarı kodlu uyarı yapıldı. İşte il il hava durumu raporu....
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (İstanbul ve Balıkesir hariç), Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Mersin ve Gümüşhane çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Orta Karadeniz ile Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Bolu, Kastamonu, Sinop, ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Orta Karadeniz ile Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Bolu, Kastamonu, Sinop ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (İstanbul ve Balıkesir dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 17°C, 28°C
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 22°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 17°C, 25°C
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA 18°C, 26°C
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 14°C, 23°C
Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ 19°C, 30°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 22°C, 32°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 18°C, 28°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı