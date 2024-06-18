Meteoroloji'den 5 il için uyarı... Bu saatlere dikkat! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün yurdun kuzeydoğu kesimlerinde yer alan 5 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

MGM verilerine göre, Ardahan çevreleri, Erzurum ve Kars'ın kuzey kesimleri ile Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlarının bugün saat 13.00 ile 20.00 arasında olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, yağış nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: ANKA