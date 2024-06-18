Meteoroloji'den 5 il için uyarı... Bu saatlere dikkat! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinde yer alan 5 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Son Güncelleme:
Meteoroloji'den 5 il için uyarı... Bu saatlere dikkat! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün yurdun kuzeydoğu kesimlerinde yer alan 5 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

MGM verilerine göre, Ardahan çevreleri, Erzurum ve Kars'ın kuzey kesimleri ile Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlarının bugün saat 13.00 ile 20.00 arasında olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, yağış nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Meteoroloji Hava Durumu Sağanak yağış
Son Güncelleme:
Yargıtay'dan emsal karar: Yeni eşi eski eşle kıyaslamak boşanma sebebi! Yargıtay'dan emsal karar: Yeni eşi eski eşle kıyaslamak boşanma sebebi!
Sivas'ta kaza: 10 kişi yaralandı Sivas'ta kaza: 10 kişi yaralandı
Dilber'e can veren Hazar Ergüçlü'den yeni proje. Set çoktan başladı bile Dilber'e can veren Hazar Ergüçlü'den yeni proje. Set çoktan başladı bile
Türkiye'de üreten servet kazanıyor. Hasat sonrası kilosu 600 bin TL'den gidiyor Türkiye'de üreten servet kazanıyor. Hasat sonrası kilosu 600 bin TL'den gidiyor
ÇOK OKUNANLAR
ATM'lerde yeni dönem! Bankalar harekete geçti: Bayramdan sonra başlıyor Bankalar harekete geçti: Bayramdan sonra başlıyor
Meteoroloji'den 10 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Vergi paketine ekleniyor: Engelli araç sahibinin ölümü halinde mirasçılara ÖTV’yi ödeme zorunluluğu! Engelli araç sahibinin ölümü halinde mirasçılara ÖTV’yi ödeme zorunluluğu!
Reza Zarrab, Dilara Altıntop'la evlendi Reza Zarrab, Bursalı sosyetik isimle evlendi
Türkiye diri fay haritası güncellendi: Riskli bölgeler belli oldu Türkiye diri fay haritası güncellendi