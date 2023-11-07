Meteoroloji'den 5 bölgeye uyarı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya, Isparta, Adana, Osmaniye, Ordu, Artvin çevreleri, Çanakkale’nin güneyi, Balıkesir’in batı kıyıları ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.