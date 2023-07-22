Meteoroloji'den 40 il için sıcaklık uyarısı: O saatlere dikkat edin, termometreler patlayacak!

Türkiye Temmuz ayında sıcak havalarla mücadele ediyor. Ancak bazı illerde hava sıcaklığı diğer illere göre 35 derece üzerinde seyrederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sıcak hava uyarısı yapılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda yapılan değerlendirmelere göre 22 Temmuz Cumartesi günü tam 40 ilde hava sıcaklığının 35 derece ve üzerinde olacağı tahmin ediliyor.