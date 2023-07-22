Meteoroloji'den 40 il için sıcaklık uyarısı: O saatlere dikkat edin, termometreler patlayacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 40 il için sıcak hava uyarısı yapıldı. Bu illerde hava sıcaklığının 35 derece ve üzerinde seyredeceği tahmin edilirken vatandaşların güneş çarpması riskine karşı dikkatli olması bekleniyor.
Türkiye Temmuz ayında sıcak havalarla mücadele ediyor. Ancak bazı illerde hava sıcaklığı diğer illere göre 35 derece üzerinde seyrederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sıcak hava uyarısı yapılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda yapılan değerlendirmelere göre 22 Temmuz Cumartesi günü tam 40 ilde hava sıcaklığının 35 derece ve üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Ayrıca bazı illerde sıcaklığın 40 derece ve üzerinde olması bekleniyor. Öte yandan vatandaşların saat 11.00 ile 16.00 arasında güneş çarpması riskine karşı dikkatli olmaları gerekiyor.
İşte yüksek sıcaklığı uyarısı yapılan iller:
Kırklareli: 37
Edirne: 40
Kocaeli: 36
Sakarya: 35
Düzce: 35
Bursa: 35
Çanakkale: 37