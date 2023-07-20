Meteoroloji'den 36 ile uyarı: O saatlerde dışarı çıkmayın, sıcak çarpabilir!

Söz konusu illerde hava sıcaklığının 35 derece ve üzerinden olacağı tahmin ediliyor. Bazı illerde sıcaklık 40 dereceyi aşacak. Öte yandan bu illerde yaşayan vatandaşların saat 11.00 ile 16.00 arasında güneş çarpmasına karşı dikkatli olması gerekiyor.