Meteoroloji'den 30 il için uyarı: Fırtına, toz taşınımı, kuvvetli yağış...
Meteoroloji son hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre bazı bölgelerde hava sıcaklıklarının azalacağı tahmin ediliyor. Öte yandan Meteoroloji'den, 30 il için sarı ve turuncu kodlu kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Çankırı, Osmaniye ve Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkiinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu kuzey ve doğusunda kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
30 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KOD
MGM tarafından 4 il için turuncu kodlu ve 26 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Adana, Ağrı, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Malatya, Muş, Şanlıurfa, Bayburt, Ardahan, Kilis, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Erzincan, Gaziantep, Gümüşhane, Kars, Kahramanmaraş, Siirt, Tunceli, Van, Şırnak, Iğdır, Osmaniye için sarı kodlu uyarı, Giresun, Rize, Trabzon ve Ordu için turuncu kodlu uyarı yapıldı.