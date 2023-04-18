Meteoroloji'den 3 ile kritik uyarı: Çok kuvvetli geliyor, şemsiyesiz çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerde güney yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.