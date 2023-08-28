Meteoroloji'den 28 il için 5 gün boyunca sağanak yağış uyarısı: İşte il il hava durumu...

Meteoroloji 28 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Yenir rapora göre yurt genelinde hakim olan sıcak hava dalgası 28 ilde yerini sağanak yağışa bırakacak. Peki diğer illerde hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu...

Meteoroloji Sağanak yağış
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Meteoroloji'den 28 il için 5 gün boyunca sağanak yağış uyarısı: İşte il il hava durumu... - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Akdeniz ve Doğu Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Konya, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Ordu, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın batısı, Kayseri’nin güney ve doğusu ile Sivas’ın güneybatısı ve Elazığ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den 28 il için 5 gün boyunca sağanak yağış uyarısı: İşte il il hava durumu... - Resim: 2

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den 28 il için 5 gün boyunca sağanak yağış uyarısı: İşte il il hava durumu... - Resim: 3

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den 28 il için 5 gün boyunca sağanak yağış uyarısı: İşte il il hava durumu... - Resim: 4

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana, Hatay, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş’ın batısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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