Meteoroloji'den 24 Kente Uyarı: İstanbul'a Yağış Geliyor

3 Temmuz hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji'den İstanbul dahil 24 il için kuvvetli sağanak uyarısı geldi.

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Meteoroloji'den 24 Kente Uyarı: İstanbul'a Yağış Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Bolu, Muş, Bitlis ve Van çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İç ve güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, İç Ege ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

EDİRNE 21°C, 33°C
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

KOCAELİ 21°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

İZMİR 25°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Öğle saatlerinden sonra Isparta ve Burdur çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

HATAY 24°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

ISPARTA 19°C, 34°C
Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA 18°C, 36°C
Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 20°C, 35°C
Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 18°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 11°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 35°C
Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 20°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 21°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 17°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 20°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 21°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile Muş Bitlis ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 17°C, 34°C
Parçalı bulutlu

VAN 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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