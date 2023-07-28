Meteoroloji'den 21 il için sıcak hava uyarısı: Termometreler patlayacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 21 il için sıcak hava uyarısı yapıldı. Bu illerde hava sıcaklığının 35 derece ve üzerinde olması beklenirken vatandaşların güneş çarpmasına karşı dikkatli olmaları istendi.
Marmara Bölgesi’ni terk eden sıcak hava dalgası bazı illerde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de yüksek sıcaklık beklenen illerdeki vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Bu kapsamda 28 Temmuz Cuma günü yapılan değerlendirmelere göre 21 ilde hava sıcaklığının 35 derece ve üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
GÜNEŞ ÇARPMASI RİSKİNE DİKKAT
Öte yandan bu illerde yaşayan vatandaşların saat 11.00 ile 16.00 arasında güneş çarpmasına riskine karşı açık alanlarda bulunmaması tavsiye ediliyor.
YÜKSEK SICAKLIK UYARISI YAPILAN İLLERİN HAVA DURUMU
Manisa: 35
İzmir: 38
Aydın: 38
Muğla: 36
Antalya: 38
Adana: 35
Osmaniye: 35
Kayseri: 38