Meteoroloji'den 21 il için sıcak hava uyarısı: Termometreler patlayacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 21 il için sıcak hava uyarısı yapıldı. Bu illerde hava sıcaklığının 35 derece ve üzerinde olması beklenirken vatandaşların güneş çarpmasına karşı dikkatli olmaları istendi.

Hava Durumu
Meteoroloji'den 21 il için sıcak hava uyarısı: Termometreler patlayacak! - Resim: 1

Marmara Bölgesi’ni terk eden sıcak hava dalgası bazı illerde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de yüksek sıcaklık beklenen illerdeki vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Bu kapsamda 28 Temmuz Cuma günü yapılan değerlendirmelere göre 21 ilde hava sıcaklığının 35 derece ve üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den 21 il için sıcak hava uyarısı: Termometreler patlayacak! - Resim: 2

GÜNEŞ ÇARPMASI RİSKİNE DİKKAT

Öte yandan bu illerde yaşayan vatandaşların saat 11.00 ile 16.00 arasında güneş çarpmasına riskine karşı açık alanlarda bulunmaması tavsiye ediliyor.

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Meteoroloji'den 21 il için sıcak hava uyarısı: Termometreler patlayacak! - Resim: 3

YÜKSEK SICAKLIK UYARISI YAPILAN İLLERİN HAVA DURUMU

Manisa: 35

İzmir: 38

Aydın: 38

Muğla: 36

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Meteoroloji'den 21 il için sıcak hava uyarısı: Termometreler patlayacak! - Resim: 4

Antalya: 38

Adana: 35

Osmaniye: 35

Kayseri: 38

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