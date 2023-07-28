Meteoroloji'den 21 il için sıcak hava uyarısı: Termometreler patlayacak!

Marmara Bölgesi’ni terk eden sıcak hava dalgası bazı illerde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de yüksek sıcaklık beklenen illerdeki vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Bu kapsamda 28 Temmuz Cuma günü yapılan değerlendirmelere göre 21 ilde hava sıcaklığının 35 derece ve üzerinde olacağı tahmin ediliyor.