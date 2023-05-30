Meteoroloji'den 20 kente kuvvetli sağanak uyarısı

MGM'nin yaptığı uyarıya göre; Hala Batı Akdeniz’ de devam eden yağışların, bu akşam saatlerinden yarın (Salı) akşam saatleri kadar Antalya, Isparta ve Burdur çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor.