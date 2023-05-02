Meteoroloji'den 18 ile uyarı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Mayıs hava durumu tahminlerini paylaştı. Bugün yurt genelinde sıcaklıkların yükselmesi beklenirken 18 ilde ise yağışlı bir havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il 2 Mayıs Salı hava durumu…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Çorum hariç) Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Sivas'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 24°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 23°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu
İSTANBUL 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 21°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 22°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 22°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 27°C
Parçalı ve az bulutlu
K.MARAŞ 24°C
Parçalı ve az bulutlu