Meteoroloji'den 18 ile uyarı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Çorum hariç) Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Sivas'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.